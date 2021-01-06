الأنبا إبراهيم إسحق يرأس احتفالات الكنيسة الكاثوليكية بمصر بعيد الغطاس

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية اليوم الأربعاء، بليلة عيد الغطاس المجيد، وهو أحد الأعياد الكبرى وفقًا لطقوس وعقيدة المسيحيين في مصر.ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، القداس الإلهي مساء اليوم، بحضور نسبة 40% فقط من مجمل الحضور بالكنيسة وفقًا لما أعلنه سنودس الكنيسة الكاثوليكية بمصر.وعلى صعيد آخر، يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم، احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بقداس عيد الميلاد المجيد، وذلك بكنيسة دير القديس العظيم الأنبا بيشوي العامر للرهبان الأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون.