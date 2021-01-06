رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة أسيوط توقع بروتوكول تعاون للحد من ظاهرة حرق بقايا الذرة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:01 م
جريدة الدستور
أسيوط _ محمد أبو شادي:
طباعة
أكد الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، ضرورة الإسراع في تنفيذ مبادرة الجامعة والهادفة إلى وضع حلول علمية للتصدي لمشكلة السحابة السوداء الناتجة من حرق بقايا محصول الذرة بمحافظة وقرى أسيوط، والتي تسبب ضررًا لمرضى الصدر والحساسية بالإضافة إلى تزايد معدل الحوادث على الطرق الزراعية نتيجة انعدام الرؤية.

يأتي ذلك في الإطار البيئي والتنموي والمجتمعي للجامعة الساعي إلى النهوض بمستوى الخدمات من أجل توفير حياة صحية كريمة للمواطنين.

وأشار إلى تسخير كافة الإمكانيات العلمية بالجامعة من أجل نجاح وتطوير فكرة الاستفادة وإعادة التدوير لتلك البقايا.

جاء ذلك تعقيبًا على اجتماع الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع مع كبار المسئولين والمتخصصين في مجال البيئة والزراعة والإنتاج الحيواني ضم كلا من الدكتور محمد محمود المستشار البيئي بمستشفيات جامعة أسيوط، والأستاذ حسام صلاح عبد العال مدير عام فرع جهاز شئون البيئة بأسيوط، والمهندسة هدي إسماعيل مصطفي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، والدكتور محمود عبد اللطيف محمد قسم الإنتاج الحيواني كلية الزراعة بجامعة أسيوط، والدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية بالجامعة.

حيث أكدت الدكتورة مها غانم أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار الحد من ظاهرة حرق عيدان الذرة بالتعاون بين جامعة أسيوط متمثلة في كلية الزراعة ومحافظة أسيوط ممثلة في جهاز شئون البيئة من أجل الإدارة الرشيدة والمستدامة والحد من التلوث ودعم وتنفيذ السياسات البيئية للحد من كافة الملوثات التي تؤثر بشكل كبير على صحة المواطنين، والعمل علي تحسين الظروف المعيشية والصحية والمجتمعية والبيئية للمواطن في كافة المحافظات مشيدة بدور الجامعة في تقديم كافة الإمكانيات اللازمة وتوفير الدعم الكامل للتصدي لهذه المشكلة.

كما أضاف الدكتور محمود عبد اللطيف أن حرق المخلفات الذرة تمثل مشكلة كبيرة علي خصوبة التربة الزراعية والتي تعد أهم العوامل الأساسية في إنتاج محاصيل زراعية بجودة عالية ولابد من الحفاظ علي خصوبة التربة التي تؤثر علي الإنتاجية، مشيرًا إلى أهمية التعرف علي المستجدات والحلول وآليات تعديل السلوكيات للحد من التأثير على الموارد الطبيعية.

موضوعات متعلقة

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر

الزمالك: لا نعلم أين فرجانى ساسى حاليًا (خاص)

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

موعد صرف معاشات نقابة المعلمين يناير 2021

الصور

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول تعاون للحد من ظاهرة حرق بقايا الذرة

image description

مستشفى القلب بأسيوط يستقبل 12 ألفًا و330 حالة ويجرى 2933عملية جراحية

image description

محافظ أسيوط يستوقف شابين ويحيلهما للشرطة لعدم ارتداء الكمامة

image description

لمتابعة الموقف التنفيذى.. محافظ أسيوط يلتقى رئيس جهاز مدينة ناصر

image description

ضبط مطاحن يستخدم علامات تجارية مقلدة في أسيوط

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل ابنة نهى العمروسى بقضية «فتاة الفيرمونت»

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

هيئة قناة السويس تكشف حقيقة الإعلان عن وظائف جديدة

تأكيدا لـ«الدستور».. «البترول» تعلن أسعار البنزين الجديدة رسميا

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

النمسا: توزيع لقاح «كورونا» الأسبوع المقبل

لقاح موديرنا يحصل على ضوء أخضر للاستخدام أوروبيا

رابط الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي

الإمارات تعلن عودة الرحلات السياحية والصحراوية بالشارقة

أيام زمان

حكاية الراقصة التى دفعت يوسف وهبى لإدمان الكوكايين والإفلاس

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

منير مراد.. تسببت وفاة السادات في حضور شخصين فقط لجنازته

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

رئيس أذربيجان: «شوشا» عاصمة للثقافة.. ويجب البدء في إعمارها

«أمكنـة تلـوّح للغريـب».. كتاب جديد لباسم فرات عن دار خطوط

«المصرية اللبنانية» تنشر مذكرات مصطفى الفقي «رحلة الزمان والمكان»

عواض: قصور الثقافة تصدر 108 عناوين من إصدارات النشر الإقليمي (خاص)