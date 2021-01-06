وزير الخارجية اليمني يبحث مع سفيرة بلجيكا تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك مع سفيرة مملكة بلجيكا لدى اليمن دومينيك مينور، هاتفيًا، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والمساهمة في تدريب وتأهيل وبناء القدرات الدبلوماسية لكادر الوزارة.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الأربعاء، أن السفيرة البلجيكية قدمت لوزير الخارجية اليمني تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب اليمني بضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي.من جهته.. قال بن مبارك: "إن الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيات الحوثي يستهدف تقويض عملية السلام في اليمن"، مؤكدًا أن الحكومة لن تُمكن الميليشيات من تحقيق ذلك الهدف".وأكد أن الحكومة اليمنية ستظل شريكًا للمجتمع الدولي لتحقيق سلام مستدام ينهي معاناة اليمنيين وآلامهم جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا.