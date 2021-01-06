نائب محافظ القاهرة يتفقد مستشفى الفتح بميدان الحلفاوي

واصل الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، من متابعة المستشفيات وأدوار الرعاية الصحية للتأكد من المسلتزمات الطبية وتوافر أسطوانات الأكسجين حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.وقام صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، بحضور رئيس حى الساحل بزيارة مستشفى الفتح بميدان الخلفاوي بحى الساحل، وذلك لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأجهزة الأكسجين.كما تفقد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية وحدة الغسيل الكلوي وحضانات الأطفال.وأكد فوزي خلال جولته على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.