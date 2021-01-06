الخارجية الروسية: نرحب باتفاق المصالحة الخليجية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، ترحيبها باتفاق المصالحة الخليجية التى استضافتها منطقة العلا داخل السعودية؛ لإنهاء الأزمة بين السعودية وقطر.وأصدرت الخارجية الروسية بيانًا رسميًا قالت فيه، "اطلع وزير الدولة للشئون الخارجية لدولة قطر، سلطان المريخي، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف على البيان المشترك الصادر عن دولة قطر والمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة ومصر حول تطبيع العلاقات".وتابع البيان "أعرب الجانب الروسي عن ترحيبه لنتائج القمة والاتفاقات التي تم التوصل إليها فيها، كما تم التأكيد على أنه منذ بداية الأزمة التي نشأت في يونيو 2017، دعمت موسكو بشكل فعال الجهود المبذولة لتجاوز الخلافات بين قطر من جهة، والدول العربية الأربع المذكورة أعلاه، من ناحية أخرى، على طريق الحوار البناء على أساس مبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها، وكذلك عدم التدخل في الشئون الداخلية لبعضها البعض".