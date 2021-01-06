فحص 33 ألف سيدة بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين في الشرقية

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية بمبادرة دعم صحة الأم والجنين بالمحافظة، قدمت الخدمة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لأكثر من ٣٣ ألف سيدة حامل بمحافظة الشرقية حتى الآن، خلال ١٦ يوم منذ التشغيل التجريبي للمبادرة أواخر شهر ديسمبر ٢٠٢٠ الماضي.وأوضح وكيل الوزارة، أن الفرق الطبية بالمبادرة قدمت الخدمة الطبية لـ٣٣٨٤٢ سيدة حامل بالمحافظة حتى الآن، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف الوصول إليى جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخال من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض، حيث تستهدف السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة، وذلك للكشف المبكر عن مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين وكافة الأمراض التي من الممكن أن تؤثر علي صحة الجنين لمنع انتقالها له، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل، مضيفًا أنه يتم تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، ويتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقي التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، حسب نوعية المرض المصابة به الأم، بجانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة، مشيرًا إلى أنه تم التأكد من تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، مشددًا علي الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن التعامل وحسن الإستقبال للمترددات علي المبادرة الرئاسية.وأضاف، أن المبادرة تستهدف الفحص الطبي لـ١٠٢٧٠٠ سيدة حامل من المصريات وغير المصريات بمدن وقرى محافظة الشرقية، بالفئة العمرية فوق ١٨ عاما ما بين التثقيف والتوعية والفحص الطبي، من خلال فريق طبي مدرب على أعمال الفحص من "أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات"، حيث يبلغ عدد الفرق ٣٥٨ فرقة طبية، في ٣٥٨ نقطة.