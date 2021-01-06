مرتل كنسي: قلة الأعداد بقداس العيد لن تؤثر في شيء

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، بعيد الميلاد المجيد، وهو أحد الأعياد الكبرى وفقًا لطقوس وعقيدة المسيحيين في مصر.وقال المرتل حنا عيد، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن عدد حضور القداس الالهي مساء اليوم؛ لن يؤثر في طقوس القداس الالهي، بمعنى أنه لن تختذل أي ألحان أو طقوس من القداس الإلهي.وجاء ذلك ردًا على ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باختزال قداس العيد بالكنائس المصرية؛ نظرًا لقلة أعداد الحضور.وكان مجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والمعروف بالمجمع المقدس، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرر مشاركة 20 فردًا فقط بالحضور في قداس اليوم، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكنيسة والدولة لردع فيروس كورونا.