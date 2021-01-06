رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مرتل كنسي: قلة الأعداد بقداس العيد لن تؤثر في شيء

الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:25 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
طباعة
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، بعيد الميلاد المجيد، وهو أحد الأعياد الكبرى وفقًا لطقوس وعقيدة المسيحيين في مصر.

وقال المرتل حنا عيد، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن عدد حضور القداس الالهي مساء اليوم؛ لن يؤثر في طقوس القداس الالهي، بمعنى أنه لن تختذل أي ألحان أو طقوس من القداس الإلهي.

وجاء ذلك ردًا على ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باختزال قداس العيد بالكنائس المصرية؛ نظرًا لقلة أعداد الحضور.

وكان مجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والمعروف بالمجمع المقدس، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرر مشاركة 20 فردًا فقط بالحضور في قداس اليوم، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكنيسة والدولة لردع فيروس كورونا.

موضوعات متعلقة

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر

تأكيدا لـ«الدستور».. «البترول» تعلن أسعار البنزين الجديدة رسميا

موعد صرف معاشات نقابة المعلمين يناير 2021

تصادم 6 سيارات بطريق الساحل الشمالى بمطروح (صور)

الصور

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول تعاون للحد من ظاهرة حرق بقايا الذرة

image description

مستشفى القلب بأسيوط يستقبل 12 ألفًا و330 حالة ويجرى 2933عملية جراحية

image description

محافظ أسيوط يستوقف شابين ويحيلهما للشرطة لعدم ارتداء الكمامة

image description

لمتابعة الموقف التنفيذى.. محافظ أسيوط يلتقى رئيس جهاز مدينة ناصر

image description

ضبط مطاحن يستخدم علامات تجارية مقلدة في أسيوط

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل ابنة نهى العمروسى بقضية «فتاة الفيرمونت»

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

تأكيدا لـ«الدستور».. «البترول» تعلن أسعار البنزين الجديدة رسميا

تفاصيل اللحظات الأخيرة لرحيل مصطفى محمد عن الزمالك (خاص)

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

رابط الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي

الإمارات تعلن عودة الرحلات السياحية والصحراوية بالشارقة

الآن.. رسائل تهنئة عيد الميلاد المجيد 2021 مكتوبة

أوروبا تستعد للقاح «موديرنا»

أيام زمان

حكاية الراقصة التى دفعت يوسف وهبى لإدمان الكوكايين والإفلاس

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

منير مراد.. تسببت وفاة السادات في حضور شخصين فقط لجنازته

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

رئيس أذربيجان: «شوشا» عاصمة للثقافة.. ويجب البدء في إعمارها

«المصرية اللبنانية» تنشر مذكرات مصطفى الفقي «رحلة الزمان والمكان»

عواض: قصور الثقافة تصدر 108 عناوين من إصدارات النشر الإقليمي (خاص)

تعليق جميع الأنشطة والفعاليات بقطاع الفنون التشكيلية