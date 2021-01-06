توجيهات بتحديد أماكن لتخريد السيارات غير القابلة للتحويل لغاز طبيعي بشمال سيناء

وجه محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، رؤساء مجالس المدن على مستوى المحافظة باختيار وتحديد أماكن لتخريد السيارات القديمة غير القابلة للتحويل إلى منظومة الغاز الطبيعي.وأكد المحافظ، في تصريح اليوم الأربعاء، على ضرورة أن يتم اختيار الأماكن بالتنسيق بين رؤساء مجالس المدن ومديرى الوحدات المرورية، حيث سيتم اختيار مكان في كل مدينة من مدن المحافظة بها وحدة مرور.وأشار شوشة إلى أن برنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، يهدف للارتقاء بنمط حياة المواطن من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسيارات، لما له من فوائد مادية وبيئية متنوعة.