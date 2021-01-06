وكيل «صحة الوادي الجديد» يتفقد «مخزن الأكسجين» بمستشفى الداخلة

تفقد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، مستشفى الداخلة العام، وخاصة المرور على مخزن أنابيب الأكسجين للتأكد من وجودها وجاهزيتها وعلى مستوى التجهيزات الجارية وانتظام مستوى العمل وتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى.وذلك بحضور الدكتور محمد رشاد، مدير مستشفيي الداخلة العام، والدكتور عبدالله كامل، مدير الإدارة الصحية بالداخلة ومدير الطب الوقائي بالوادي الجديد.وتفقد وكيل وزارة الصحة خلال جولته طاقم إشراف العمل الطبي وأقسام العزل، للوقوف على مدى التزام العاملين وتوافر المستلزمات العلاجية، ورصيد الأدوية، إلى جانب متابعة نتائج حصر اعداد أسطوانات الأكسجين لضمان مستوى الخدمة وتجنب المعوقات.و وجه محروس بتشكيل لجنة من أطباء المستشفى للمتابعة المستمرة لجميع الحالات المرضية ومتابعة احتياجاتها من الأكسجين والمستلزمات الطبية، مشددًا على ضرورة متابعة إجراءات أعمال استلام أسطوانات الأكسجين والتأكد من جاهزيتها بالمرور الدوري اليومي على شبكة الأكسجين وذلك من خلال تشكيل لجنة فنية بذلك.