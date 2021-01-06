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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الشرقية يناشد المواطنين التصالح على مخالفات البناء

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:51 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
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طالب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي بالمراكز التكنولوجية للاستفاده من مد مهلة التصالح ودفع 30% قيمه جدية التصالح خلال شهر يناير الجاري.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بمراكز التكنولوجيا والوحدات المحلية القروية بحسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية استقبلت 234 ألف و931 طلبا حتى 5 يناير الجاري، وتحصيل 30% قيمة جدية التصالح طبقا للقانون.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن موافقه مجلس الوزراء، على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد فى شهر يناير الجاري، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد فى شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل، وذلك بدلًا من 25% التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.

وحرص أهالي الشرقية على التوافد بكثافه علي المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق المحافظة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي والإستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس المقبل.

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