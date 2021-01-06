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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

6283 إصابة جديدة و82 وفاة بكورونا في إيران

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:56 م
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 6 آلاف و283 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فيما انخفض العدد اليومي للوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 82 حالة وفاة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري- في تصريح صحفي بحسب ما نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية- إنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 6 آلاف و283 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلی مليون و261 ألفًا و903 أشخاص من بينهم 4 آلاف و780 شخصًا في وضع حرج.

وأضافت أن عدد المتعافین من الفیروس وصل إلى ملیون و40 ألفًا و521 شخصًا، في حين توفي 82 شخصًا آخر خلال الساعات الـ24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الإصابة بالفیروس إلی 55 ألفًا و830 شخصًا.

يذكر أن إيران تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا بفيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط.

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