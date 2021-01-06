«بيطري القاهرة» تعقد سلسلة ندوات للسلامة الصحية

واصلت مديرية طب بيطري القاهرة، عقد ندواتها الخاصة بالتوعية الصحية بناء على تعليمات مدير مديريه الطب البيطري وبرعاية دكتورة نيفين على مدير إدارة الخليفة البيطرية وباتباع الاجراءات الاحترازية، وقام الدكتور هاني عبدالسميع محي بعمل ندوة إرشادية في الجمعية الشرعية بالإمامة الشافعي بعنوان مكافحة الأمراض المشتركه بين الإنسان والحيوان وكيفية الوقاية منها.كما عقد بيطري القاهرة بناء على تعليمات مدير مديرية الطب البيطري وتحت رعاية مدير الإدارة بالمرج الدكتور ياسر طنطاوي، حيث قامت الدكتورة خديجه ملك بعمل ندوة بمجمع عمر بن الخطاب عن سلامة الغذاء والوقايه من الأمراض والمحافظة على الصحة العامة، والطريقة الصحية لحفظ الدواجن واللحوم وتمت الندوة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحماية من ڤيروس كورونا.وبناء على تعليمات مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة وتحت رعاية الدكتور تامر المشدد مدير إدارة التبين البيطرية، القت الدكتور إيمان الهواري رئيس قسم الإرشاد بالإدارة ندوة في معهد الراشد الازهري وكان موضوع الندوة عن طرق الوقاية من مرض السعار والإجراءات الآمنة في التعامل مع الكلب لتجنب العقر وضرورة وأهمية التحصينات الدورية، وتمت الندوة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحماية من ڤيروس كورونا.