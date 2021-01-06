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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الانتهاء من تجهيز مركز معلومات مرافق شمال سيناء

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:48 م
محمد عبدالفضيل شوشة
محمد عبدالفضيل شوشة
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قال الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تم الانتهاء من إنشاء وتجهيز مركز معلومات مرافق شمال سيناء بحي ضاحية السلام بالعريش، مشيرًا إلى أنه تم استكمال الهيكل الإداري للموظفين.

وأضاف المحافظ، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة المبنى الذي يضم عددا من المكاتب الإدارية، وصالة استقبال للجمهور، ومركز نظم معلومات داخلي، مؤكدًا على تزويد المركز بأجهزة مساحية عادية ورقمية، وأجهزة مسح مرافق تحت الأرض، وأجهزة رصد جوية، وأجهزة استقبال أقمار صناعية، وأجهزة حاسب آلي.

وأوضح أن المركز سيقوم برفع المرافق ووضعها على الخرائط من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية تحتية وفوقية، ووضعها فى صورة مساحية دقيقة وعلى خرائط رقمية وورقية، وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية الموارد الذاتية وحماية الاستثمارات وتأمين المرافق وحماية البيئة.

ومن جانبه، أكد سكرتير عام المحافظة أسامة الغندور أن المركز سيقوم بإنشاء قاعدة بيانات للبنية الأساسية في نطاق المحافظة، ووضعها في صورة خرائط دقيقة؛ بهدف الحفاظ على استثمارات البنية التحتية من مرافق وخدمات وتعظيم الاستفادة منها بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ولفت إلى أنه تم الاستعانة بذوي الكفاءة والخبرة في إنشاء المركز وتجهيزه، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية على إدارة المركز وتنفيذ خطة العمل التى قامت المحافظة بوضعها.

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