الانتهاء من تجهيز مركز معلومات مرافق شمال سيناء

قال الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تم الانتهاء من إنشاء وتجهيز مركز معلومات مرافق شمال سيناء بحي ضاحية السلام بالعريش، مشيرًا إلى أنه تم استكمال الهيكل الإداري للموظفين.وأضاف المحافظ، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة المبنى الذي يضم عددا من المكاتب الإدارية، وصالة استقبال للجمهور، ومركز نظم معلومات داخلي، مؤكدًا على تزويد المركز بأجهزة مساحية عادية ورقمية، وأجهزة مسح مرافق تحت الأرض، وأجهزة رصد جوية، وأجهزة استقبال أقمار صناعية، وأجهزة حاسب آلي.وأوضح أن المركز سيقوم برفع المرافق ووضعها على الخرائط من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية تحتية وفوقية، ووضعها فى صورة مساحية دقيقة وعلى خرائط رقمية وورقية، وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية الموارد الذاتية وحماية الاستثمارات وتأمين المرافق وحماية البيئة.ومن جانبه، أكد سكرتير عام المحافظة أسامة الغندور أن المركز سيقوم بإنشاء قاعدة بيانات للبنية الأساسية في نطاق المحافظة، ووضعها في صورة خرائط دقيقة؛ بهدف الحفاظ على استثمارات البنية التحتية من مرافق وخدمات وتعظيم الاستفادة منها بمختلف مراكز ومدن المحافظة.ولفت إلى أنه تم الاستعانة بذوي الكفاءة والخبرة في إنشاء المركز وتجهيزه، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية على إدارة المركز وتنفيذ خطة العمل التى قامت المحافظة بوضعها.