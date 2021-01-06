الموارد المائية تزيل 48 تعديًا على النيل

تواصل الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، تنفيذ حملاتها لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.ونفذ قطاع الرى وقطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، حملات إزالة موسعة للمخالفات بعدة محافظات، ضمن الحملة القومية لاسترداد الأراضي وإزالة التعديات على منافع وأملاك الري، تضمنت إزالة 48 حالة تعدٍّ فى المحافظات، منها 35 قرار إزالة بدائرة الإدارات العامة للري، و13 قرار إزالة بدائرة الإدارات العامة لحماية النيل، للحفاظ على الموارد المائية وحسن استغلالها، ومواجهة كل أشكال التعديات والمخالفات.من جانبه قال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل فى وزارة الموارد المائية والرى، إنه تتم متابعة جميع المخالفات والتعديات على نهر النيل والمجارى المائية بجميع أنحاء الجمهورية على مدار اليوم، مشيرًا لـ"الدستور"، إلى أنه يتم حاليًا مراجعة حصرها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمعتدين وإزالتها على نفقتهم الخاصة.