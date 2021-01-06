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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يتابع تركيب «تانك أكسجين» بمستشفى الحميات (صور)

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:47 م
مستشفى الحميات
مستشفى الحميات
المنيا ـ على حسين
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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم، أعمال تركيب تانك الأكسجين الجاري تنفيذه بمستشفى الحميات بسعة 6 آلاف لتر، ضمن أعمال تطوير المستشفى.

كما تابع أعمال تطوير وحدة الاكسجين بمستشفى الصدر والجاري تنفيذها مؤخرا بالمستشفى، مؤكدا توافر الاكسجين بالإضافة إلى أسطوانات الغاز بجميع المستشفيات من خلال 5 تانكات بمستشفيات عزل ملوي، صدر المنيا، المنيا العام، جراحات اليوم الواحد وكذلك صدر وقلب الجامعة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ اليوم الأربعاء، بعدد من المستشفيات، لمتابعة الوضع الصحي بالمحافظة وكافة التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية والوضع الحالي داخل المستشفيات بالمحافظة.

وتفقد المحافظ خلال جولته الغرف المخصصة لعزل حالات كورونا، للتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية، وتواجد الأطقم الطبية والتمريض، والالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، موجهًا الشكر لكافة الاطقم الطبية والتمريض لجهودهم المخلصة في مواجهة الأزمة.

واطمأن المحافظ، علي توافر كافة المستلزمات الطبية والادوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، واستقبال الحالات على مدار 24 ساعة، كما راجع المحافظ الخطة العامة للمحافظة في مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والخطوات المتبعة لإجراءات العزل المنزلي وتنفيذ البروتوكول الجديد الذي أعلنت عنه وزارة الصحة مؤخرا.

شملت جولة المحافظ، مستشفيات الصدر، والحميات، وذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة.

كما التقى المحافظ بعدد من المرضي واستمع لمطالبهم واقتراحاتهم لتحسين وتجويد الخدمة الطبية.

وعلى هامش جولته، تابع المحافظ التزام المواطنين فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، حيث تفقد المحافظ أحد مكاتب البريد بحي جنوب مشددا على تطبيق إجراءات مواجهة كورونا للخروج بالوطن من هذه الأزمة.

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