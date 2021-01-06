57 مرة.. أردوغان يرفض مقابلة معارض تركي

قال رئيس بلدية بولو التابع لحزب الشعب الجمهوري، تانجو أوزجان، إنه طلب لقاء رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، 57 مرة؛ من أجل مناقشة مرور خط سكة حديد سريع عبر مدينة بولو، فيما قوبلت جميع طلباته بالرفض.وأوضح أوزجان، في تصريحات له نقلتها جريدة "سوزجو" التركية، أن رابطة الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين بمدينة بولو جمعت توقيعات للمطالبة بمرور خط سكة حديد من مدينة بولو، وهو الخط الذي سيربط بين أنقرة وإسطنبول، ويجعل المسافة بينهما ساعة ونصف الساعة، مضيفًا أنه طلب لقاء رئيس الجمهورية لعرض الأمر عليه.