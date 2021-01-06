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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«بيطرى الشرقية» تعلن الانتهاء من حصر وترقيم الثروة الحيوانية

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:42 م
الثروة الحيوانية
الثروة الحيوانية
سارة الوردانى
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أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية، بالاشتراك مع مديرية الزراعة الإدارات المختصة بالمديرية والإدارات والجمعيات الزراعية، وبالتنسيق مع إدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة انتهت من حصر الثروة الحيوانية بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وجاء إجمالي الحصر علي النحو التالي: "534502 رأس (144560 أبقار – 138890 جاموس – 115515 أغنام – 90077 ماعز – 900 إبل – 44560 دواب)".

وقال مدير مديرية الطب البيطري، إن أعمال الحصر والترقيم للثروة الحيوانبة تأتي في إطار تنفيذ خطة وزارة الزراعة لتحديث قاعدة بيانات الثروة الحيوانية لوضع استراتيجية حقيقية لتنمية الثروة الحيوانية وتحديد الإحتياجات الفعلية ومتابعة معدل أداء الخدمات للحفاظ على الثروة الحيوانية.

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