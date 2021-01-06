النيابة الإدارية تكلف 4 مستشارات بالحضور أمام الادعاء التأديبي بمجلس الدولة

حضر عدد من عضوات النيابة الإدارية، لتمثيل النيابة الإدارية ومباشرة الادعاء التأديبي أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بمحافظات مصر المختلفة، خلال الأسبوع الجاري.وهن كلٍ من: المستشارة الدكتورة: وفية علي العطيفي - أمام المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا، المستشارة حنان طلعت أبوالعز- أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، المستشارة شريهان رجب محمد، أمام المحكمة التأديبية للتعليم، المستشارة سهيلة محمد سعيد مراد أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية.الجدير بالذكر أن النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام، حيث نص قانون النيابة الإدارية رقم١١٧ لسنة ١٩٥٨ في مادته الرابعة على أن "تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية"، كما نص قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته في مادته التاسعة على أن "يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية".يأتي ذلك إيمانًا بترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية واستمرارًا للسياسة التي ينتهجها المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال دعم وتمكين المرأة في مباشرة الادعاء التأديبي أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة.