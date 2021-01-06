1088 إصابة جديدة و14 وفاة بكورونا فى فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 14 وفاة و1088 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1585 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت وزير الصحة- وفقًا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية- أنه تم تسجيل 9 وفيات في الضفة "طولكرم 2، نابلس 2، الخليل 1، جنين 3، سلفيت 1"، قطاع غزة 5 وفيات.ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت وزيرة الصحة إلى وجود 115 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 27 مريضًا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.