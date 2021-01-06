نائب محافظ القاهرة يتفقد جراجات حي الساحل

واصل مسئولي محافظة القاهرة من إجراءات الجولات والزيارات للمنشأت الحيوية ومراجعة تقديم الخدمات بها، حسب توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.وقام صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، بحضور رئيس حى الساحل بتفقد جراج حى الساحل لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من صيانة السيارات والمعدات الموجودة والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.تأتي الزيارة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الخاصة بمراجعة المنشأت الحيوية والتأكد من تقديم خدامتها للمواطنين.