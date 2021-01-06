سميحة أيوب تستأنف نشاطها الفني بمسلسل ومسرحية

تستأنف الفنانة الكبيرة سميحة أيوب نشاطها الفني الفترة المقبلة، بقوة في الدراما والمسرح معًا، حيث تعاقدت على بطولة مسلسل ومسرحية.وتشارك أيوب في بطولة مسلسل "إجازة مفتوحة" والمكون من 45 حلقة، ومن المقرر أن يبدأ تصويره منتصف الشهر الجاري، ويشارك في بطولته شريف منير، لقاء الخميسي، تأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي عائلي، ويتوقع عرضه في سباق دراما رمضان المقبل.من ناحية أخرى تبدأ الفنانة الكبيرة قريبًا في بروفات مسرحية "مورستان"، على خشبة المسرح القومي، وهي مأخوذة عن نص بير السلم للكاتب الراحل سعدالدين وهبه، ويتوقع عرضها قريبًا.ويشارك في بطولتها أشرف عبدالغفور، أحمد سلامة إلى جانب رامي الطومباري وفتحي سعد وعلي كمالو.وتدور أحداث المسرحية حول عائلة الشبراوي، صاحب الثروة، الذي أصيب فجأة بشلل ألزمه الفراش، ويستغل ابنه الفرصة ويستولي على ثروته وتستمر أحداث المسرحية في صراع على الثروة بين الأشقاء.