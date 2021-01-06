عواض: قصور الثقافة تصدر 108 عناوين من إصدارات النشر الإقليمي (خاص)

قال الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الهيئة تجهز لإصدار 108 عناوين جديدة من إصدارات الهيئة للنشر الإقليمي.وأضاف عواض، في تصريحاته خاصة لـ"الدستور"، أن هذا الرقم يقسم إلى 4 كتب من كل محافظة، مؤكدا على أن النشر الإقليمي في الهيئة شهد طفرة كبيرة، من ناحية الطباعة وتصميم الأغلفة، خاصة بعدما تعاقدت قصور الثقافة على طباعة كل إصداراتها في الهيئة العامة للكتاب.وأشار عواض إلى أنه يولي اهتماما كبيرا للنشر في الهيئة بشكل عام، وهو ما جعل مشروع النشر طيلة الفترة الماضية يحقق نجاحا وصدى كبير في الساحة الثقافية المصرية على مدار الفترة الماضية.وأوضح أن ميزانية النشر لم يتم تقلصيها، لافتا إلى أنه في حال عدم استطاعت الهيئة من رفع ميزانيتها بالاتفاق مع وزارة المالية لم يتم التقليل.