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مصر

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:37 م
التربية والتعليم
التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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قالت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك سيناريوهين جاري دراستهم، لتحديد مصير الامتحانات العام الدراسي الحالي، خاصة بعد تأجيل الامتحانات لبعد اجازة نصف العام الدراسي يوم 20 فبراير، نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت المصادر أن السيناريو الأول عقد امتحان الفصل الدراسي الأول، بعد إجازة نصف العام الدراسي يوم 20 فبراير، وتابعت المصادر أن هذا السيناريو سيتطلب، تعديل الخريطة الزمنية، لتأخير بدء الفصل الدراسي الثاني، وانتهاءه ومواعيد عقد امتحانات نهاية العام، وما يترتب عليه ايضا، من تعديل مواعيد إجراء امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة.

والسيناريو الثاني، هو بدء الفصل الدراسي الثاني في موعده 20 فبراير، ودمج امتحان الفصلين الدراسين في امتحان واحد بنهاية العام الدراسي.

في ذات السياق شددت المصادر، على أنه حتى الآن، لم تتخذ الوزارة أي قرار بخصوص مواعيد عقد امتحانات الشهادات العامة بالمرحلة الثانوية.

من المقرر عقد امتحانات الثانوية العامة في 19 يونيو المقبل، والدبلومات الفنية في 29 مايو القادم، وفقا الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

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