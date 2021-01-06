برلمانية تشيد بتكليفات السيسي بإصدار طبعة جديدة من «المقر البابوي»

ثمنت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب، بالكلمات الصادقة التي صرح بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء تهنئته للأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حيث عبر الرئيس عن الدور الهام للأخوة الأقباط شركاء الوطن حينما قال "أنتم شركاء الوطن، والتاريخ المسيحى له أهميته".وفي ذات السياق أشادت عضو البرلمان المصري بالتكليفات التي أصدرها رئيس الجمهورية بسرعة إصدار الطبعة الجديدة من كتاب المقر البابوي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية من خلال مكتبة الإسكندرية، مشيرًا إلى أهمية تعريف المصريين بالتاريخ القبطي العظيم ومؤسساتهم الوطنية، وترسيخ قيم المواطنة والتعددية والتسامح، وهو ما تحرص عليه الدولة المصرية شعبًا وحكومةً ونوابًا.واختتمت عضو مجلس النواب بيانها الصحفي معربة عن سعادتها البالغة بتلك الخطوة، حيث يضم الكتاب وفقًا لما قد صرح به المتحدث باسم الكنيسة العديد من الأبحاث وعشرات الصور الملونة والخرائط والوثائق والرسوم التخطيطية، التي شارك في إعدادها ثمانية باحثين تناولت أبحاثهم العديد من الجوانب المهمة تاريخيًا، ولغويًا، فنيًا ومعماريًا، وحضاريًا حول المقر البطريركي وتنقلاته، والأب البطريرك وتكريسه وألقابه وكرسيه، وتصويره في الفن، وعمارة المقر البطريركي، وراجعه قداسة البابا بنفسه، ذلك المحتوى الذي سيقوم بتعريف الحضارة القبطية بشكل شامل لجموع أبناء الشعب المصري.