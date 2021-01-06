تفاصيل احتفال قنوات الهيئة الوطنية للإعلام بعيد القيامة المجيد

- القناة الثانية



- القناة الفضائية المصرية



أعدت قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام خريطة برامجية متميزة لتغطية احتفالات عيد القيامة المجيد عبر قنواتها التلفزيونية المختلفة، ويحتفل قطاع التليفزيون بعيد القيامة المجيد بتطويع العديد من برامجه اليومية، وجاءت تفاصيل الاحتفالية كالتالي.تخصص القناة الثانية برامجها على مدار اليوم للاحتفال ومنها " بنصبح عليك – ألوان – مصر جميلة – زينة – حدث في مصر – على أرض مصر طعم البيوت – المواطن مصري - حوار خاص – ماسبيرو – قعدة هوانم "، كما تعرض في فترة السهرة الفيلم العربي " فيلم هندي ".كما تخصص القناة الفضائية برامجها على مدار اليوم للاحتفال ومنها " شقاوة شطار – سيدتي – شارك – روائع الفن – نادى العاصمة – - ليالي مصرية - البطل الثاني "، كما تقدم في فترة الصباح الفيلم العربي " ابن ذوات "، وتعرض في فترة السهرة الفيلم العربي " غبي منه فيه "، وتعرض الفيلم التسجيلي رحلة العائلة المقدسة.