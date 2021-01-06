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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تنفيذ 13 ألف مشروع للشباب بمليار و494 مليون جنيه بالشرقية

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:36 م
ممدوح غراب
ممدوح غراب
سارة الوردانى
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أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية عن تنفيذ 13 ألف و171 مشروعا ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بتكلفة مليار و494 مليون و243 ألف جنيه، لتوفر 44 ألف و311 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

من جانبه قال العربي الشبراوي، مدير "مشروعك" بالمحافظة، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع (تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع أرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا وغيرها ").

وأضاف مدير مشروع، أن مركز ومدينة الزقازيق وحي أول وثان جاؤوا في المركز الأول، بإجمالي مشروعات 2300 مشروع بقيمة 260 مليون و296 ألف و400 جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 620 مشروعا بقيمة 243 مليون و295 ألف و250 جنيها، ويليه في المركز الثالث مركز بلبيس بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي 1728 مشروع بقيمة 233 ألف و67 جنيها.

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