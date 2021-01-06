نائب محافظ القاهرة تناشد المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية

ناشدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.حيث إنه سوف يتم استمرار تطبيق الغرامات الفورية التي تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بإرتداء الكمامات الطبية، وستحصل منهم غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا وفي حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على أنه سوف يتم التعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لمخالفة القرارات، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتعامل بكل حزم في تطبيق القانون.