تعليق جميع الأنشطة والفعاليات بقطاع الفنون التشكيلية

أعلن قطاع الفنون التشكيلية في بيان رسمي نشر اليوم الأربعاء، عبر صفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تعليق جميع الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية التي ينظمها وذلك حتى آشعار آخر.وجاء القرار تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 بشأن جهود الدولة المحافظة على صحة المواطنين ودرءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا، فقد قررت وزارة الثقافة تعليق جميع الانشطة والفعاليات الفنية والثقافية التى تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين كاجراء احترازى وقائي.وكان قطاع الفنون التشكيلية في بيان رسمي منذ أيام تعليق كافة الأنشطة الفنية بقصر الفنون، وتأجيل صالون الشباب.