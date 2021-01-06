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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

لضمان استدامة الموارد.. كيف يحسن الري الحديث جودة المحاصيل الزراعية؟

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:33 م
الري الحديث جودة
الري الحديث جودة المحاصيل الزراعية
سالي رطب
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في إطار جهود الدولة لتطوير القطاع الزراعي، وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تطبق وزارتي الزراعة والري منظومة جديدة للري تهدف إلى توفير المياه وزيادة إنتاجية الفدان، ووضعت الدولة استراتيجية تحويل نظام الري للأراضي الزراعية من الري بالغمر إلى الري الحديث.

"الدستور" تستعرض القصة الكاملة لنظام الري الحديث بالتزامن مع تأكيد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بأهمية المنظومة في رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية، وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

ناصف عبد الله مهندس زراعي، قال إن مصر عانت في السنوات الأخيرة من قلة المياه مما دفعنا إلى التقليل من زراعة النباتات التي تستهلك مياه كثيرة على رأسها الأرز، لذا فنحن في حاجة إلى تنفيذ تقنيات الري الحديثة لضمان استدامة الموارد المائية المتاحة للأجيال المقبلة، والحفاظ على نسب الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري.

وتابع: هناك مميزات كثيرة للري الحديث من حيث التحكم في مستوى ثابت للرطوبة في جذور النباتات وانتظام توزيع المياه، إذ يتم توصيل المياه لكل نبات عبر شبكة من الأنابيب.

• استراتيجية الري الحديث
بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تم وضع استراتيجية التحول من أنظمة الري بالغمر إلى أنظمة الري الحديث في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا، من خلال آلية سريعة في مدة لا تزيد على 10 سنوات من خلال إشراك المزارعين في التنفيذ والإدارة والصيانة.

وتعمل هذه الاستراتيجية على رفع كفاءة استخدام المياه على مستوى الحقل، وتقليل فواقد النقل في المساقي والمراوي، فضلًا عن التوسع في نظم الري الحديث في جميع أراضي الوادي والدلتا والأراضي الجديدة، التي تصلح لنظم الري الحديث مع الإبقاء على محافظات شمال الدلتا بالمناطق الشمالية، لعدم تداخل مياه البحر على مياه الخزان الجوفي.

وعن فوائد الري الحديث للفلاحين قال علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الري، إن الري الحديث يوفر العمالة ويرشد في استهلاك الأسمدة ويعظم الاستفادة منها مما يؤدي إلى زيادة انتاج الفدان وبالتالي زيادة المردود الاقتصادي للفلاح.

وأضاف أن وزارة الزراعة اتخذت خطوات واسعة في تطبيق نظام الري الحديث حيث تقدم الدعم الفني للمزارعين من خلال قيام فريق العمل بكل محافظة بالرفع المساحي وتصميم شبكات الري والإشراف على تنفيذها للحقول التي سيتم تحديث نظام الري بها بهدف تطبيق النظم الحديثة للري الحقلي وآليات التنفيذ والإشراف الدائم من جميع قطاعات الوزارة لاستكمال تنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن في الأراضي الجديدة.

وانتهت وزارة الزراعة من تطبيق هذه المنظومة في مساحة 328 ألف فدان من المليون فدان المقرر الانتهاء منها في 30 يونيو المقبل، ليتم العمل في تطبيق الري الحديث في مساحة أخرى تتجاوز 5 ملايين فدان وفقا لخطة مشتركة مع وزارة الموارد المائية والري.

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