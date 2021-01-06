حي السيدة زينب يشن حملة مكبرة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بالشوارع

واصلت أحياء محافظة القاهرة من متابعة قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالإحراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.وقاد الدكتور مهران عبد اللطيف رئيس حى السيدة زينب، حملة مكبرة شملت نطاق واسع من شوارع وميادين الحي برفقة شرطة المرافق والإدارات المعنية والتنفيذية.وأسفرت الحملة عن تحرير ٢٥ محضر عدم ارتداء كمامات، وقد تم تنفيذ غلق ٦ مقاهي إلى جانب مصادرة ٣٤ شيشة بالإضافة إلى تحرير ١١ محضر بيئة.وتأتي الحملة استمرارا للتواجد الميدانى والمتابعة المباشرة للتأكد من التزام المواطنين بأتباع الإجراءات الاحترازية وتنفيذا لتعليمات محافظ القاهرة لرؤساء أحياء المنطقة الجنوبية على ضرورة متابعة الشارع بشكل دائم للوقوف على كل ما يطرأ، ومتابعة تنفيذ التعليمات المتعلقة بقرارات مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.