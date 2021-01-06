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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الغضبان: إنشاء سوقًا للملابس الجملة والمستعملة التى تشتهر بها بورسعيد

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:31 م
وزير التموين ، ومحافظ
وزير التموين ، ومحافظ بورسعيد
نرمين محمود الدهان
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كشف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إنه سيتم إنشاء مخازن استراتيجية وأسواق جملة تساهم فى تقليل الوقت والتكلفة اللازمين لتداول السلع وضمان وصولها بسعر عادل للمواطن.

وأكد أنه سيتم إنشاء سوق جملة للملابس الجملة والمستعملة والتى تشتهر بها مدينة بورسعيد.

جاء ذلك خلال تفقد وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظ بورسعيد، لعدد من المنشآت التموينية، منها مصنع الجبنة بالمنطقة الصناعية ببورسعيد ومصنع للزيوت.

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