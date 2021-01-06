ضبط كمية من أسطوانات الأكسجين بحوزة صاحب محل بويات بالغربية

ضبطت مباحث التموين بالغربية صاحب محل حدايد وبويات بمركز قطور لقيامه ببيع أسطوانات الأكسجين بالسوق السوداء وبحوزته كمية كبيرة من الأسطوانات، مستغلًا احتياج المواطنين لها في ظل جائحة كورونا التي تمر بها البلاد.وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد علوان مدير المباحث الجنائية يفيد شن العقيد وليد العيسوي رئيس مباحث التموين، حملات مكثفة على المتلاعبين بأسطوانات الأكسجين.وانتقل المقدم محمد نصحى وكيل مباحث التموين، بعد ورود معلومات باستغلال صاحب محل حدايد وبويات لأنابيب الأكسجين وبيعها بمبالغ كبيرة، وتمكن من ضبط صاحب محل الحدايد والبويات بمركز قطور لقيامة ببيع أسطوانات الأكسجين في السوق السوداء وبحوزته 40 أسطوانة.وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارًا بإيداع الأسطوانات المضبوطة بمديرية الصحة بالغربية لاستخدامها داخل المستشفيات الحكومية.