أكثر من مليون ليرة لتجديد قاعة اجتماعات بوزراة الأسرة التركية

على الرغم من الأوضاع الاقصادية السيئة التى تمر بها الدولة التركية، وفى تناقض شديد لسياسة السلطة الحاكمة، أنفقت السلطات التركية مليونًا و215 ألف ليرة؛ لتجديد غرفة اجتماعات بوزارة الأسرة.ووقعت وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية، زهرة زمرد سلجوق، مناقصة تقدر قيمتها بحوالي مليونًا و215 ألف ليرة تركية، لتجديد غرفة الاجتماعات الخاصة بالوزارة.وأفاد موقع "بيرجون" التركي، بأن سلجوق التي زعمت أن حكومة بلادها تمكنت من القضاء على الفقر في تركيا، قررت إنفاق مليون و215 ألف ليرة تركية لتجديد غرفة الاجتماعات الخاصة بوزارتها، ونظمت إدارة خدمات الدعم التابعة لوزارة الأسرة مناقصة في نوفمبر الماضي، باسم تعديل قاعة اجتماعات رشاد مورل.وأكدت أن شركتين تقدمتا إلى المناقصة، إلا أن شركة بياض ديزاين فازت بالمناقصة.