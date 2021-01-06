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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التموين: الرئيس السيسي وجه بالتوسع في إنشاء المخازن السلعية

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:29 م
وزير التموين
وزير التموين
نرمين محمود الدهان
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قال وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى، إن هناك اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع فى إنشاء المخازن السلعية بكل محافظة لربط عملية التداول السلعى.

وأشار - خلال تفقده لمخزن العامة للجملة ببورسعيد - إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن افتتاح عدد من المخازن الاستراتيجية العملاقة التى تخدم عدة محافظات، منها مخزن شرق بورسعيد المقام على مساحة ٢٣٠٠ متر مربع.

وأضاف أنه لتطوير منظومة التجارة الداخلية لابد أن يبدأ تطوير البنية التحتية من أسواق الجملة والمخازن السلعية وربطها بنظام متطور للتداول.

وأشار إلى أن سوق الخضار الذى تم افتتاحه فى منطقة العرب يعد نموذجا لما يجب أن يكون عليه أسواق الخضار، حيث تعمل بنظام منضبط حيث يتم ادخال سيارات الجملة أولا ثم النصف جملة والتجزئة.

وأوضح أن الأسواق القديمة العشوائية كانت تتسبب فى فاقد السلع بنسبة تتراوح ١٥ الى٢٠ %، منوها إلى أن هذا الأمر يترتب عليه زيادة الأسعار التى يتحملها المستهلك فى النهاية.

وكشف وزير التموين أن السوق الحضارى الجديد يتمتع بنظام معالجة الصرف على أعلى مستوى ويتم من خلاله تصريف النفايات والصرف الصحى بطريقة آمنة وذلك فى إطار توجه الدولة للمحافظة على الصحة العامة.

وأوضح أن الوزارة تقوم حاليا على رفع كفاءة قدرات المخازن السلعية حيث تستطيع توفير احتياجات المنظومة التموينية دون اى مشاكل من خلال تكوين مخزون استراتيجي من السلع تلبى احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى ربطها بنظام إلكترونى مميكن تتم من خلاله معرفة الأرصدة المتاحة شهريا ومناطق الاحتياج منعا للأزمات.

وقال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن إنشاء مخازن الاستراتيجية وأسواق الجملة تساهم فى تقليل الوقت والتكلفة اللازمين لتداول السلع وضمان وصولها بسعر عادل للمواطن مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء سوق جملة للملابس الجملة والمستعملة والتى تشتهر بها مدينة بورسعيد.

وأكد أننا نسعى لوصول السلع لجميع المواطنين بجودة عالية وبسعر عادل.

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