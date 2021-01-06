تضامن الشرقية: توزيع طن لحوم على الأقباط بـ3 مراكز

أكد محمد كمال الدين الحجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» ولإدخال البهجة والسرور عليهم.وأشار سيد رجب مدير جمعية الأورمان بالشرقية، إلى أنه في إطار الاستعداد لاستقبال عيد الميلاد المجيد، ومشاركة الإخوة الأقباط أعيادهم قامت الجمعية بتوزيع طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجا من الإخوة الأقباط، وذلك بكنيسة ملاك ميخائيل بمركز كفر ‏صقر وكنيسة مارمينا بمركز أولاد صقر وكنيسة مريم العذراء بأبو كبير.عبر الأخوة الاقباط عن فرحتهم وسعادتهم مقدمين الشكر للمحافظ ومديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية ‏النشطة والمساندة للفئات الأكثر احتياجًا.‏