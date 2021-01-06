القوات التركية تشن قصفًا على مواقع الأكراد بريف حلب

شنت القوات التركية والفصائل الموالية لها فى الأراضى السورية قصفًا صاروخيًا على مناطق سيطرة القوات الكردية في ريف حلب الشمالى.واستهدفت القوات التركية فجر اليوم بالقذائف الصاروخية والمدفعية، مناطق في مطار منغ العسكري وقرية مرعناز ومناطق أخرى بريف حلب الشمالي، ولم ترد معلومات إلى الآن عن خسائر بشرية.وقصفت القوات التركية المتمركزة في قاعدة البحوث، أمس الثلاثاء، مواقع الوحدات الكردية في مرعناز ومطار ومحيط مطار منغ العسكري بريف حلب الشمالي، وفقًا للمرصد السورى لحقوق الإنسان.