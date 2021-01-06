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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الجيزة يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:26 م
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد
عبدالله هشام
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بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وجاء نص البرقية: "يطيب لي أن أبعث لقداستكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وأبناء الجيزة بخالص التهاني القلبية بهذه المناسبة العظيمة التي تجسد أجمل معاني المحبة والإخاء، راجيًا الله العلي القدير أن يوفقكم ويمتعكم بوافر الصحة والسعادة متمثلين دائما بالقيم السامية التي جسدها السيد المسيح رمز التسامح والعطاء وأن تعم دعوته إلى الخير والسلام ربوع مصرنا الغالية".

واختتم المحافظ برقيته بخالص التمنيات بدوام التوفيق ومواصلة الرسالة فى خدمة أبناء الوطن من أجل رفعة مصر.

كما تقدم محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة بالتهنئة إلى الأخوة المسيحين مواطني المحافظة والشعب بأكملة قائلا "يسعدني وبكل المحبة أن أتقدم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات لجميع الأخوة والأخوات الأقباط بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد أعاده الله عليكم وعلي شعب مصر العظيم بأسره بكل خير".

ودعا محافظ الجيزة المواطنين بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصًا على صحتهم وسلامتهم والحد من أي تجمعات وتحقيق التباعد الاجتماعي لمجابهة تفشي فيروس كورونا.

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