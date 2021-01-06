ضبط 770 كيلو لحوم فاسدة بالمنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن قيام الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام وبالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري والتموين بشن حملة تفتيشية على الأسواق والثلاجات والمحلات التجارية لبيع المواد الغذائية بمركز بركة السبع، وتم ضبط 771.5 كجم لحوم مًعدة للفرم وغير صالحة للاستخدام الأدمي لتصنيعها وطرحها بالأسواق في مصنع لحوم مجمدة متخصص في صناعة (البرجر، الكفتة، السجق) ببركة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتحريز الكميات المضبوطة ومصادرتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم حيال المخالفين.وفي سياق متصل، قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بشن حملات تموينية مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، أسفرت عن تحرير 106 محاضر تموينية تنوعت بين 50 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و56 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.