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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دبي تطلق حزمة التحفيز الاقتصادي الخامسة للتعافي من كورونا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:25 م
الشيخ حمدان بن محمد
الشيخ حمدان بن محمد
وكالات
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أعلنت إمارة دبي عن حزمة تحفيز جديدة بقيمة 315 مليون درهم (86 مليون دولار) لمساعدة الاقتصاد على اجتياز آثار جائحة فيروس كورونا.

وقال ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد على تويتر إن الحزمة، وهي الخامسة، ترفع القيمة الإجمالية للتحفيز الاقتصادي المقدم من حكومة دبي إلى 7.1 مليار درهم منذ مارس من العام الماضي.

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