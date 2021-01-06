التحقيق في تصادم 6 سيارات بطريق «الإسكندرية - مطروح» الساحلى

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع شخصين فى حادث تصادم 6 سيارات، بطريق "الإسكندرية – مطروح" الساحلى الدولى، بسبب الشبورة المائية، وتشكيل لجنة فنية لفحص السيارات لكشف أسباب الحادث، والتصريح بدفن الجثتان بعد توقيع الكشف الطبي عليهما لبيان سبب الوفاة.وانتقل ضباط مباحث القسم وإدارة المرور والحماية المدنية بمطروح رفقة 5 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين تصادم 6 سيارات "ملاكي ونقل ونقل ثقيل" بسبب الشبورة المائية.أسفر الحادث عن مصرع كل من "معدول.ع"، 64 سنة، و"عبد الله.م"، 30 سنة، مقيمان بمدينة الضبعة التابعة فمحافظة مطروح، دون حدوث إصابات أخرى.وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى الحمام المركزي، ورفع السيارات وإعادة تسيير حركة المرور، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة برج العرب، واخطرت النيابة التحقيقات.