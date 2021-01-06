حي المعادي يشن حملة مكبرة لمتابعة الإجراءات الاحترازية

شن حي المعادي حملة مكبرة بقيادة المهندس عادل عبد الظاهر رئيس الحي، وبرفقة القيادات الشرطية والإدارات المعنية والتنفيذية، وقد استهدفت الحملات أغلب شوارع وميادين حى المعادي.وأسفرت الحملة عن غلق 7 مراكز تعليمية، كما تم أيضا تحرير 15 مخالفة عدم ارتداء الكمامة، بالإضافة إلى مصادرة عدد 10 شيشة و40 كرسي، وتم وضع المضبوطات بالمخازن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.يأتي هذا تنفيذا للقرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا فى اجتماعها الأسبوع الماضي، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات ووقف أية فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات وتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين.