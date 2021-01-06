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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

ميكنة الاستحقاقات وشؤون العاملين بالشرقية ضمن «التحول الرقمي»

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:24 م
جريدة الدستور
سارة الوردانى
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أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهمية الاستفادة من منظومة التحول الرقمي كونها تُعد أحد أهم محاور تطوير الخدمات الحكومية وتأتى ضمن مساعي الدولة للإصلاح الإداري وتحسين أداء الهيئات الحكومية ورفع جوده الخدمات التي تقدمها للجمهور، لافتًا إلى أن التحول الرقمي يساعد في توفير التكلفة والوقت والجهد ويساعد على تحقيق الحوكمه وترشيد النفقات وتقديم كافة الخدمات بطريقة مميزه وبسهوله ويسر.

جاء ذلك خلال لقائه بعماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، ومحمد إبراهيم، رئيس وحدة الميكنة بقطاع الحسابات والمديريات،.

ومن جهته، أكد عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو الإسراع فى تنفيذ منظومة التحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر 2030 وتحقيق الانضباط المالي وإحكام الرقابة ورفع كفاءة اداره المال العام، بدأت وزارة المالية بالتعاون مع المحافظات في تنفيذ خطة ميكنة دواوين المحافظات، حيث بدأ العمل من خلال 4 محاور رئيسية تمثلت في ميكنة الاستحقاقات وشئون العاملين، والحسابات، والمخازن والمشتريات، والإيرادات وذلك لترشيد الإنفاق وإدارة المال العام بكفاءه وفاعلية وتحقيق الانضباط المالي.

وأضاف، أنه تم الانتهاء من ميكنة الاستحقاقات وشئون العاملين بديوان عام محافظة الشرقية وجاري تنفيذ باقى محاور الميكنه وصولًا إلى تحول رقمي كامل وإدارة الديوان العام بشكل مميكن بدون أوراق، بالإضافة إلى الإتجاه نحو ميكنة مجالس المدن في أقرب وقت.

كما استعرضت الدكتورة آمال معين، مسئول الميكنة بالشرقية، آلية ميكنة التاستحقاقات وشؤون العاملين بالديوان العام، من خلال إعداد قاعدة بيانات مكوده وربطها بإدارة الاستحقاقات من خلال قاعدة تشمل بيانات العاملين بالديوان العام والمستحقات المالية لهم بهدف ميكنة المرتبات ومستحقات العاملين، بالإضافة إلى توحيد القواعد والمعايير لاستخراج هذه المستحقات وضمان فاعليتها بشكل موحد بدون أخطاء.

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