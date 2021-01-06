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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بالكمامة.. هدير الهادي تحضر جلسة استئنافها على الحبس عامين

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:23 م
هدير الهادي
هدير الهادي
عادل عبد العال
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استأنفت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، جلسة الاستئناف المقدم من هدير الهادي، على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، وحضرت المتهمة داخل القفص مرتدية ملابس الحبس والكمامة.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قد قضت بمعاقبة المتهمة هدير الهادي، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق "تيك توك"، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق والفجور، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.

وتعاقب المتهمة بموجب المادتين 178و 278 من قانون العقوبات والمادتين 14و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، والمواد 1و12و25 و27 من القانون رقم 175 لسنه 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كانت مباحث الآداب، قد ألقت القبض على فتاة الـ"تيك توك" هدير الهادي، في شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، والتي استأجرتها الفتاة قبل أشهر من القبض عليها، بعد قيامها ببث فيديوهات تحرض على الفسق.

جاء ذلك في إطار استمرار وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة، في استهداف كل من يذيع او ينشر من فيديوهات اباحية ومحاسبة مرتكبها حتى وإن قام بمسح المحتوى أو إلغاء الحساب الخاص به.

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