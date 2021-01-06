صبري فواز: فيلم «أهل الكهف» مكتمل العناصر الفنية

أعرب الفنان صبري فواز عن سعادته بالمشاركة في فيلم "أهل الكهف"، مشيرا إلى أن الفيلم من الأعمال المميزة وهو مكتمل العناصر الفنية.وقال فواز - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء - إنه يظهر بدور وزير شرير يحرض على القتل والفساد ويخوض صراعات مع بطل الفيلم خالد النبوي، مشيرا إلى أنه يقدم دورا فيه واقعية وينسجم مع طريقة اختياره للأدوار في ألا تكون عشوائية.وأضح أنه يحاول دائما التنويع في أدواره، ويثبت نفسه في كل دور يقدمه، حتى ولو كان دورا صغيرا، لكن شرط أن يكون مؤثرا في أحداث العمل.ويعتبر "أهل الكهف" فيلم أكشن مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب القدير توفيق الحكيم وتدور قصته عن عام 250 ميلاديا.ويشارك في بطولة الفيلم غادة عادل، ومحمود حميدة، ومصطفى فهمى، ومحمد فراج، وعمرو عبد الجليل، وأحمد فؤاد سليم، وريم مصطفى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وهاجر أحمد، وتأليف أيمن بهجت قمر، ووإخراج عمرو عرفة.