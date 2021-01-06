ضبط شابو وحشيش قبل بيعها في أعياد الميلاد بقنا

تمكنت وحدة مباحث نجع حمادي، برئاسة المقدم إسلام فوزي، من ضبط عامل بحوزته كمية من الشابو المخدر، قبل بيعها في أعياد الميلاد.تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة نجع حمادي، بضبط "روماني.ا"، 26 عاما، مقيم شارع التحرير بنجع حمادي، بحوزته 80 جراما من الشابو المخدر، وطربة حشيش، بقرابة 200 ألف جنيه، قبل بيعها في أعياد الميلاد.وكشفت التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، إن المتهم كان يستعد لتوزيع وبيع بضاعته من المخدرات على رواده وزبائنه بمركز نجع حمادي في عيد الميلاد.تم التحفظ على المتهم المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.