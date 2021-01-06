روسيا توقع قرارا لإنشاء منطقتين اقتصاديتين خاصتين في موسكو

وقع رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، قرارا حول إنشاء منطقتين اقتصاديتين خاصتين في روسيا، من النوع الصناعي - الإنتاجي في إقليم كراسنويارسك ومقاطعة أومسك.وقالت الحكومة الروسية - إن المنطقة الاقتصادية الخاصة "أفانغارد"، ستظهر في أومسك، ومن المقرر إنشاء مصانع للبتروكيماويات هناك، حيث سيوفر ذلك أكثر من 700 فرصة عمل بحلول عام 2030، وجذب حوالي 23 مليار روبل من الاستثمارات إلى المنطقة.وأضافت أنه سيطلق على المنطقة الاقتصادية الخاصة الثانية، اسم "وادي كراسنويارسك التكنولوجي"، كما تم عقد ست اتفاقيات مع المقيمين المحتملين، والحديث يدور عن مصنعين للمعدات الصناعية، ومنتجات الألمنيوم للطائرات وبناء الماكينات.وبحلول عام 2030، ستظهر حوالي 1.3 ألف فرصة عمل على أساس هذه المنطقة الاقتصادية الخاصة، وسيتجاوز حجم الاستثمارات 16 مليار روبل.