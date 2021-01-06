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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار أعمال التطهير بسفاجا لمواجهة «كورونا»

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:21 م
أعمال التطهير بسفاجا
أعمال التطهير بسفاجا
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واصلت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت الحكومية والخدمية ودور العبادة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا - في بيان لها اليوم الأربعاء - أن الأجهزة المعنية بالمدينة تواصل حملات رش وتعقيم الشوارع والميادين وأماكن الانتظار وواجهات المنازل والمحال، بالإضافة إلى استمرار أعمال تعقيم المساجد والكنائس والمنشآت الحكومية بصفة دورية، وذلك في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وأوضحت المغربي، أن إدارة منظومة النظافة بالتنسيق مع الشركة المتعاقدة كثفت أعمال الرش والتطهير والتعقيم، حيث تم رش وتطهير مجمع المحاكم وشارع الاستاد ومسجد السلام والحاويات، كما تم الرش أمام المحلات.

ووجهت رئيس المدينة؛ بضرورة استمرار عمل الحملات اليومية التي تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين، بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التي تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات، وتشكيل حملات مفاجئة على المحلات، للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتطبيق القانون على المخالفين.

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