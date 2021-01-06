استمرار أعمال التطهير بسفاجا لمواجهة «كورونا»

واصلت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت الحكومية والخدمية ودور العبادة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر لمواجهة فيروس كورونا.وأوضحت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا - في بيان لها اليوم الأربعاء - أن الأجهزة المعنية بالمدينة تواصل حملات رش وتعقيم الشوارع والميادين وأماكن الانتظار وواجهات المنازل والمحال، بالإضافة إلى استمرار أعمال تعقيم المساجد والكنائس والمنشآت الحكومية بصفة دورية، وذلك في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.وأوضحت المغربي، أن إدارة منظومة النظافة بالتنسيق مع الشركة المتعاقدة كثفت أعمال الرش والتطهير والتعقيم، حيث تم رش وتطهير مجمع المحاكم وشارع الاستاد ومسجد السلام والحاويات، كما تم الرش أمام المحلات.ووجهت رئيس المدينة؛ بضرورة استمرار عمل الحملات اليومية التي تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين، بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التي تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات، وتشكيل حملات مفاجئة على المحلات، للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتطبيق القانون على المخالفين.