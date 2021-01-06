وفاة نجل مؤسس الطريقة «الجريرية» بالشرقية

أعلنت الطريقة الجريرية الأحمدية، اليوم الأربعاء، وفاة الشيخ أحمد عيد أبوجرير شيخ الطريقة الجريرية بالشرقية، ونجل مؤسسها الشيخ عيد أبوجرير الأب الروحي للطرق والجماعات الصوفية بشبه جزيرة سيناء، والمؤسس الأول للطريقة الجريرية الأحمدية في مصر، وذلك عن عمر ناهز 60 عامًا.ويعتبر أحمد أبوجرير هو الأبن الأصغر للشيخ الصوفي الكبير عيد أبوجرير، حيث كان يستقر في مركز الحسينية بالشرقية وينشر المنهج الصوفى الجريري، حيث يوجد الآلآف من الأتباع بمحافظة الشرقية الذين أخذوا المنهج الصوفى الجريري عن أجدادهم.وكشفت مصادر بالطريقة، أن الشيخ أحمد أبو جرير سيدفن بجوار والده الشيخ عيد أبو جرير في الضريح الخاص به ببلده سعود بمحافظة الشرقية، حيث كانت هذه هى وصية والده مؤسس الطريقة الجريرية.