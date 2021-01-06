المعارضة التركية تندد باعتقال طلاب بجامعة البسفور

عارض النائب بحزب الشعوب الديمقراطي التركي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، اعتقال السلطات التركية لطلاب جامعة البسفور "بوغازيتشي"، ومداهمة منازلهم.وكان طلاب جامعة بوغازيتشي، قد نظموا يوم الاثنين الماضي، احتجاجًا على تعيين أردوغان وصيًا تابعا له رئيسًا للجامعة، وطالبوا بانتخاب جميع العمداء، وهتفوا قائلين «لا نريد عمداء أوصياء من الحكومة»، و«الجامعات لنا»، «لا نريد أمناء على الجامعة»، «نريد جامعة حرة»، إلا أن الشرطة فضت وقفتهم السلمية بوحشية، وشنت حملة اعتقالات واسعة.