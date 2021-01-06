لتأمين الكنائس والمواطنين.. استنفار أمني بالجيزة قبل قداس عيد الميلاد

شهدت مديرية أمن الجيزة حالة من الاستنفار الأمني منذ الساعات الأولي من، صباح اليوم، بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، ووضعت الأجهزة الأمنية المختصة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، خطة أمنية محكمة للتأمين بهدف حماية الكنائس وتأمين المواطنين.وتهدف الخطة الأساسية تنفيذ قرار مجلس الوزراء بالتصدي الحاسم لمحاولة إقامة احتفالات وتطبيق الغرامة والإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتنتشر القوات الأمنية في الشوارع والميادين الكبرى لمنع التجمعات أو الاحتفالات في المطاعم والكافيهات وضبط مخالفي قرار الغلق في المواعيد المحددة.وتضمنت الخطة الأمنية تأمين كافة الكنائس والطرق المؤدية إليها، وتشديد الحراسة عليها وشملت الخطة التي أعدها اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، عقب اجتماعه بقيادات المديرية الحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها في إطار من الشرعية وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان فى الشارع المصري وتحقيق الانضباط وتوفير الهدوء والسكينة لراحة المواطنين أثناء الاحتفالات، بالإضافة الي تعزيز التواجد الأمني والخدمات الشرطية عند مداخل الكنائس ومخارجها والطرق المؤدية إليها.وأكدت مصادر أمنية أنه تم الانتهاء من الخطة الأمنية لتأمين الكنائس منذ عدة أيام، بتعزيز الخدمات الأمنية فى محيط جميع الكنائس الموجودة بالمحافظة التي تضم 150 كنيسة، وتضم مطرانيتين هما مطرانية الجيزة ومطرانية طموه بأبو النمرس، وكنيسة العمرانية، وامبابة،وتعد كنيسة العذراء بالوراق هى أكبر الكنائس، فيما تعد المطرانية هى أكبر مكان لتجمع القيادات الكنسية والأقباط والقيادات التنفيذية والسياسية.وأضافت المصادر أن الدوريات الأمنية بدأت الانتشار وعمليات تأمين الكنائس، منذ أمس لافتًا وأنه تم تعزيز هذه الخدمات الأمنية حول الكنائس الكبرى ذات الكثافة العددية، سواء في شمال الجيزة أو جنوبها وفى مناطق إمبابة ومدينة السادس من أكتوبر وكنائس أطفيح، مشيرة إلى أنه تم نشر ضباط وأفراد المرور فى الشوارع المؤدية لهذه الكنائس لضمان وصول المواطنين إليها بسهولة، بالإضافة إلى ربط جميع هذه الخدمات الأمنية بغرفة عمليات مكبرة بمديرية أمن الجيزة، لمتابعة الوضع لحظيًا.وقالت المصادر إن قوات الأمن وضعت إجراءات احترازية، بالتعاون مع جميع قطاعات المديرية للعمل بها خلال الاحتفالات وذلك بهدف تحقيق الأمن العام للمواطنين، وتمركزت الأقوال الأمنية وقوات الانتشار السريع في كافة الطرق والميادين كما تتولى قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات عمليات تمشيط دورية لمحيط الكنائس وأكدت أن الأوضاع هادئة بالشارع الجيزاوي.فيما أنهت الأجهزة الأمنية استعداداتها لتأمين أعياد الميلاد المجيد وذلك من خلال رفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة، واتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها.